نتفليكس تكشف الصورة الأولى من مسلسلها المرتقب 1899

كشفت منصة نتفليكس الأمريكية النقاب عن الصورة الأولى من مسلسلها المرتقب 1899 الذي كتبه صناع المسلسل الشهير Dark وينتمي لفئة أعمال الإثارة والغموض.

تعود أحداث مسلسل 1899 إلى مطلع القرن العشرين وتدور قصته حول مهاجرين أوروبيين يكافحون من أجل الوصول إلى العالم الجديد في أمريكا، ويتتبع خلال 8 حلقات الظروف الغامضة التي أحاطت برحلة سفينة مهاجرين إلى نيويورك من مختلف الخلفيات والجنسيات.

تأخد رحلة المهاجرين منعطفا غير متوقع بعدما ظهرت لهم سفينة أخرى تطفو على غير هدى في عرض البحر بعد فقدانها لعدة أشهر، وتتحول رحلتهم إلى الأرض الموعودة إلى كابوس بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

يشارك في بطولة مسلسل 1899 بطل مسلسل Elite الإسباني الشهير ميجيل برنارديو، والإنجليزية إميلي بيتشام، وأنيورين بارنارد، والألماني أندرياس بيتشمان، وعدد كبيرمن النجوم الذين سيتحدث كل منهم بلغتهم الأم.

بدأ تصوير مسلسل 1899 في ألمانيا، ويستخدم فيه تقنيات تكنولوجية عديدة، وستظهر من خلاله العديد من المواقع الافتراضية، ويقدم في إطار تشويقي غامض.