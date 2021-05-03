الظهور الأول للفنان ماجد الكدواني في ”الاختيار 2” يثير حماسة المتابعين

أحدث الظهور الأول للفنان المصري ماجد الكدواني، في الحلقة الـ20 من مسلسل ”الاختيار 2“ الذي يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويجري عرضه في دراما رمضان، اهتماما وتفاعلا واسعين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ماجد الكدواني، بمشهد واحد مع نهاية الحلقة لكن دوره سيظهر في الحلقات المقبلة إذ يجسد شخصية ”اللواء محمود شعراوي“، ويشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني خلفا للواء رفعت الذي كان يجسده الفنان رياض الخولي وذلك بعد انتهاء مدة خدمته.

ومن المقرر أن يترأس ماجد الكدواني، جهاز الأمن الوطني بعد تقاعد رياض الخولي، ليكون رئيسا يمنح التعليمات المباشرة للمقدم زكريا يونس والرائد يوسف الرفاعي (كريم عبد العزيز وأحمد مكي) على التوالي.

وعقب ظهور ماجد الكدواني، أصبح حديث الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي حتى أن اسمه تصدر موقع ”تويتر“ وسط تغريدات بالآلاف واصفين ظهوره بـ: ”العظمة“.

ويترقب الجمهور المتابع لمسلسل ”الاختيار 2“ الذي يحظى بمتابعة قوية ونسب مشاهدات مرتفعة ما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات العشر المتبقية، متمنين أن يكون ماجد الكدواني متواجدا طوال الأحداث المقبلة.

واستقبل رواد التواصل الاجتماعي ظهور ماجد الكدواني، بحفاوة كبيرة فالبعض تذكر عمله مع أحمد مكي في فيلم ”لا تراجع ولا استسلام“ مقارنين بين الكوميديا التي كانت بينهما، وبين جدية العمل في مسلسل يروي واقعا مخابراتيا أمنيا ليس به سوى الالتزام، بينما حاول البعض أخذ ذلك الأمر بطريقة ساخرة.