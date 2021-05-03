بالفيديو.. يكشف الخدعة البصرية لمشهد ”الكعب العالي” لمايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو عن كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "الكعب العالي".
وقامت مايا دياب بإيضاح كيفية تصوير الفيديو الكليب الجديد لأغنيتها "الكعب العالي"، والتي ظهرت فيه مستلقية على ظهرها وهي تضع رجليها بطريقة صعبة لا يمكن سوى لمحترفي اللياقة البدنية القيام بها.
وكشفت دياب أن من يقوم بهذه الحركات هذه فتاة من وراء الكواليس وبالتالي هي خدعة بصرية طريفة للمشاهدين.
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