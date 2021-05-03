مسلسل "ضل راجل" الحلقة 21 الشرطة تكشف هوية القاتل وبراءة ياسر جلال تقترب

ايهاب المصري الاثنين,03 آيار (مايو) 2021 - 14:14
في الحلقة 21 من مسلسل "ضل راجل"، يوسف ضابط المباحث يفرغ الكاميرات حول شقة القتيل خميس ويرى زينهم يخرج من الشقة ويبلغ تلك المعلومات للنيابة.
صدمة جديدة
جلال ينقذ مرسي من غيبوبة السكر التي داهمته في السجن، حيث أبلغ جلال طبيب السجن.
صدمة جديدة لأسرة جلال، جيث أن زغلول زوج شقيقة جلال يقوم بلعبة قانونية تمكنه من شقة جلال بل ويأخذ الشرطة لتنفيذ الحكم.
والدة شهد تتوسل إلى منيرة لإخراج جلال من السجن مقابل عدم الحديث مرة أخرى عن زواج ابنها من شهد.
الاقتراب من القاتل
شروق تسرق أموال سلطان خال جلال وتهرب من المنزل، وسليم يتصل بشهد التي لم ترد على اتصالاته بعد نصيحة من الدكتورة ملك.
الشرطة تذهب إلى شقة زينهم الذي قتل خميس لكنهم لم يجدوه، وعمرو يشعر بصدمة كبيرة بعد معرفته بالمعلومة من زينهم.
عمرو الذي تزوج من والدة سليم في السر، هو في الأصل متزوج من فتاة أخرى اتفق معها على اللعبة التي يلعبها للاستيلاء على أموال والدة سليم.
المسلسل بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني .
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