شريهان تكشف لقطات مبهرة من كواليس اعلانها وتعلق :"لا يوجد مستحيل مع الأمل والإرادة"

شريهان تواصل احتفالها بالظهور التلفزيوني الأول لها في إعلان إحدى شركات الاتصالات، فكشفت عن صور جديدة لها من كواليس الإعلان بدت فيها بإطلالات رائعة وحيوية وأرفقت ذلك برسالة ملهمة للجميع والتي حثتهم فيها على الأمل والمثابرة والإرادة لتحقيق الأهداف في الحياة مهما كانت الصعوبات وذلك من وحي تجربتها.

شريهان تكشف لقطات مبهرة من كواليس اعلانها

شريهان شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور جديدة من كواليس تصوير إعلانها لصالح إحدى شركات تقديم خدمات الاتصالات في مصر والذي تم عرضه مع بداية شهر رمضان الجاري، وبدت نجمة الفوازير بلقطات مبهرة ورشيقة وسط المياه حيث ظهرت وهي تقفز برشاقة وتؤدي حركات تتطلب ليونة جسمانية رغم سنوات عمرها الـ 57 عاما واجرائها سابقا عمليات جراحية في ظهرها، كما لفتت الأنظار بجمال شعرها الطويل المتطاير والكثيف الى جانب ارتدائها البدلة السوداء مع القميص الأبيض التي صممها لها خصيصا زهير مراد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه اللقطات المبهرة للنجمة شريهان والتي ظهرت فيها بكامل حيويتها ورشاقتها بعد سنوات الغياب عن الجمهور والتي دامت لأكثر من 19 عاما منذ غيابها عن المشاركات في أعمال او استعراضات فنية.

شريهان ورسالة ملهمة للجميع

شريهان أرفقت اللقطات الجديدة برسالة ملهمة من تجربتها التي تجاوزت فيها صعوبات كثيرة مرت فيها لكنها تمسكت بالأمل والإرادة لتحقيق هدفها والعودة الى جمهورها بشكل أقوى مشددة على انه "لا يوجد مستحيل"، فكتبت قائلة :": ‏أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به وأخترق بعض الصعاب التي في وقتها كان يراها كل من حولي أنها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصل والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شيئ حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول "لأ" لا يوجد مستحيل".

شريهان دعت الجميع للتمسك بوصفة ثلاثية من الأمل والارادة والمثابرة فختمت رسالتها بالقول :" هذا إن أراد الإنسان.. بالأمل والإرادة والمثابرة.. مفيش مستحيل. بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب".

عودة شريهان في شهر رمضان 2021 بأحدث اعلان لها

النجمة شريهان كانت قد الترند وباتت نجمة شهر رمضان في أول ظهور بإعلان تلفزيوني لإحدى الشركات بعد غياب لسنوات طويلة، وقامت فيه بإستعراضات مميزة ورشيقة ذكرت الجمهور بالفوازير التي قدمتها، كما تغزل الجمهور بجمالها واطلالتها ورشاقتها رغم مرور السنوات الطويلة على غيابها عن المشاركة في الأعمال الفنية.

ويعتبر الإعلان أول ظهور فني لها منذ عام 2002، حيث غابت لسنوات طويلة بسبب إصابتها بالسرطان قبل أن تعود في السنوات الأخيرة، وانتهت من تصوير مسرحيات جديدة لها ولكنها لم تعرض حتى الآن.

واحتفل المشاهير ايضا بعودة النجمة شريهان ورحبوا بها على السوشيال ميديا، كذلك احتفل الوسط الفني بعودتها من خلال توجيه رسائل حب لها.