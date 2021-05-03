مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 21 صافي يواجه حياة بعلاقتها بعائلة النقيب جبران.. حيث شهدت الحلقة أحداثًا كثيرة مشوقة ومواقف غير متوقعة بين حياة أو نادين نسيب نجيم، وصافي أو قصي خولي.

حياة ترفض الزواج من صافي بسرعة

وخلال الحلقة أهدى صافي لحبيبته حياة خاتم خطوبتهما وتمنى أن يتزوجان سريعًا إلا أنها رفضت الأمر مبررة ذلك بوفاة والدته قبل فترة قليلة، وهو ما جعل صافي يغضب من رد فعلها في مواجهة حبه الشديد لها.

رسمية أو كارمن لبس بدأت الشك في هوية حياة وقررت مراقبتها لتكتشف أنها ليست الشخص الذي تدعي وأنها لها علاقة بالشرطة، كما أنها قامت بتزوير هويتها من أجل الدخول بينهم ومعرفة أسرارهم، وبالفعل تأكدت من تلك التفاصيل وبالوثائق.

صافي يعلم بالسر الذي تخبئه عنه حياة ويواجهها

صافي من جانبه اكتشف بالصدفة وجود أجهزة تصنت في منزله وعلم أنه بات مراقبًا، وعندما تحدث مع رسمية كشفت له الأمر وأكدت أن حياة دوت الخليج من قامت بذلك وأنها علمت حقيقها بالكامل، لينتهي المشهد بدخول حياة عليهما بالمحل واستعداد صافي لمواجهتها بالحقيقة وعلاقتها بعائلة النقيب جبران!

الجدير بالذكر أن حياة تقع في موقف صعب بسبب صراعها الداخلي بين حبها لصافي وتأثرها به، وبين المهمة السرية التي تنفذها من أجل الإيقاع به والانتقام لشقيقها الراحل والذي تعرض للقتل على يد شقيق صافي "يزن"، وهو الأمر الذي قد يهدد نجاح المهمة السرية التي تنفذها.

معلومات عن مسلسل "عشرين عشرين"

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي ابراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.