تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

تدهورت الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسبوعين، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.
وكتبت أدمن صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيس بوك : نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري ".
أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحاله او لا قدر إجراء عملية أخري .
و طالب أدمن صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيس بوك من جمهورها بالدعاء لها قائلا: “ نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل”.
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