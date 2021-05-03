شاهد.. أول صورة لـ حورية فرغلى فى مطار القاهرة فور وصولها بعد...

شاركت الفنانة حورية فرغلى، متابعيها وجمهورها، بصورة لها فور وصولها لمطار القاهرة الدولى، بعد إنهائها لرحلة العلاج التى استمرت فترة طويلة، فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت فرغلى صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن وصولها للقاهرة، بعد نجاح رحلة علاجها وعودة شكلها لطبيعته مرة أخرى.
وكانت قد أعربت حورية عن سعادتها بنجاح العمليات الجراحية التى أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدمة الشكر لله على شفائها، ونشرت صورة لها، عبر إنستجرام وفيس بوك، بعد نجاح الجراحة، صحبتها بتعليق: " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
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