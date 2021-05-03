سفارة فلسطين بالقاهرة تحيي ليلة رمضانية في دار الأوبرا المصرية

شاركت سفارة فلسطين بالقاهرة، أمس الأحد 2 مايو، في فعاليات برنامج السهرات ٱلرمضانية المقامة تحت رعاية دار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، في ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأحيت فرقة كورال "عباد الشمس"، التابع لاتحاد المرأة الفلسطينية، بقيادة المايسترو حسن شاهين، الأمسية الرمضانية بمجموعة من الأغنيات والأهازيج الفلسطينية الوطنية أبرزها "زهرة المدائن"، "شوارع القدس" ، "فلسطينية"، "يا طير الطاير"، "يا يمه".

واستهل الحفل بكلمة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي، ونقل في بداية كلمته تحيات سفير فلسطين بمصر دياب اللوح للحضور الكرام، مثمنًا حرص مصر على احتضان الفنون الفلسطينية بكافة أنواعها، معلنًا إهداء هذه الأمسية الفنية لمدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

كما حيّا الناجي صمود المقدسيين ووقوفهم سدًا منيًعا أمام الاحتلال وذودهم الدائم عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدًا أنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها متصلة جغرافيًا وسكانيًا ببقية أراضي الدولة الفلسطينية.

وثمن الموقف المصري الوطني المشرف تجاه القدس لدعم صمود أهلها واستنكار ورفض الممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنين ضد أبناء القدس الشريف.

وأكد الناجي، في كلمته، خصوصية الفن الفلسطيني، الذي يعكس تفاصيل الحياة اليومية والمعاناة من الاحتلال وتضييقه المستمر، مما دفع بالفلسطينيين إلى التعبير عن رفضهم للمحتل وصراعهم معه للبقاء ورغبتهم بالحياة؛ بكلمات وألحان وأهازيج توارثتها الأجيال وهتفت بأغانٍ شحذت الهمم في الظروف المختلفة ووقت الثورات والمظاهرات والأفراح والأتراح لتخلق نمطًا من المقاومة بالفن والصوت واللحن والريشة والقلم.

حضر الحفل عددًا من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، وممثلي الأحزاب المصرية ، ومدير معهد إعداد القادة كريم همام، وأعضاء الهيئة الإدارية باتحاد المرأة الفلسطينية، وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.