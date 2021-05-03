شاهد.. رسالة رومانسية من ناهد السباعي لشقيقها في عيد ميلاده

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة رومانسية إلى شقيقها لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده .

ونشرت ناهد السباعي عدة صور برفقة شقيقها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ناهد السباعي علي الصور قائلة: "اسعد عيد ميلاد حبيبي ، رجلي الاولي و الوحيد ، ربنا يخليك ليا ويحميك يا حبيبي، بحبك جدا".

يذكر أن ناهد السباعى، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.