إنصاف وهيبة منسقًا لاحتفالية ”تونس ضيفًا للشرف” بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية برئاسة الفنان الكبير سمير صبرى أن الدكتورة إنصاف وهيبة ستتولى مسؤولية تنسيق احتفالية "تونس ضيفًا للشرف".

ولاقى هذا القرار قبولًا كبيرًا بين الدوائر السينمائية في تونس الشقيقة، وكذلك بـ المركز الوطني للسينما والصورة برئاسة سالم الدرقاشي الذي يقوم بدور فاعل في خروج الاحتفالية على الوجه الأكمل تلبية لفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

صرحت إنصاف وهيبة، مسؤولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم في تونس "سعدت بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، وكذلك بتنسيق احتفالية تونس ضيف شرف الدورة التأسيسية للمهرجان، ويجري الآن على قدم وساق تصميم برنامج الاحتفالية الذي سيشمل برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما في تونس وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس".

وأضافت: "أود الإشادة بتعاون المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، الذي يسوده حفاوة وحماس يؤكدان على عمق العلاقة بين البدين الشقيقين، بل أصبح هناك تنافسًا بين الجانب المصري والجانب التونسي على إبداع أفكار تثري الاحتفالية وتزيد من ألقها".

وأكد سليم الدرقاشي، مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة بتونس " نثق أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية سيكون بمثابة قيمة مضافة مهمة داخل خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، وسنكون سعداء بالمشاركة في مختلف فعاليات المهرجان والمساهمة في تأسيس دورته الافتتاحية. كما نقوم من جانبنا بتسهيل مهمة الدكتورة إنصاف وهيبة من خلال توجيهاتنا لفريق المركز الوطني للسينما والصورة بتوفير كل الدعم اللازم لخروج الاحتفالية على النحو اللائق، فيما تقوم الأستاذة كريمة عميرات مسؤولة الاتصال بالمركز بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بذلك التوجيه على مدار الساعة ".

يعقد مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية دورته الأولى في الفترة من 18 – 23 يونيو، برئاسة الفنان الكبير سمير صبري. وينظم المهرجان مؤسسة فنون لللثقافة والإعلام التي تستند في عملها بالمهرجان على هيئة عليا مرموقة برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي، وعضوية كوكبة من السينمائيين والإعلاميين والمثقفين البارزين على رأسهم الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية، والنجمة بشرى، والمخرج أمير رمسيس والمنتج الكبير صفوت غطاس واللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق فضلًا عن إدارة المهرجان وأعضاء مجلس إدراة المؤسسة المتمثلة في الكاتب الصحفي قدري الحجار رئيس المؤسسة والرئيس التنفيذي للمهرجان، والناقد محمد قناوي رئيس العمليات بالمهرجان ونائب رئيس المؤسسة، والكاتب الصحفى أحمد النجار المستشار الإعلامي للمهرجان والمؤسسة، والدكتورة نورا أنور مسؤولة العلاقات العامة بالمهرجان والمؤسسة والمخرج أحمد هجرس عضو مجلس إدارة المؤسسة، والناقد محمد عاطف مدير المهرجان وسكرتير عام المؤسسة.