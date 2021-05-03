 حميد الشاعري ضحية الحلقة الـ21 من برنامج ”5 نجوم” ..فيديو 

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفًا على الحلقة الـ 21 من برنامج المقالب "5 نجوم" والذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور.

ونشرت فضائية "إم بي سي مصر" مقطع فيديو للترويج لحلقة برنامج 5 نجوم اليوم على يوتيوب، وعلقت عليه: "مقلب اليوم يحتاج توزيع خاص".

يذكر أن برنامج خمس نجوم يعرض على قناة " MBC مصر" يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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