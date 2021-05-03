جميلة عوض ضحية الحلقة الـ21 من برنامج ”رامز عقله طار” 

تحل الفنانة الشابة جميلة عوض، ضحية الحلقة الـ 21 من برنامج المقالب "رامز عقله طار" والذي يُعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، ويقدمه الفنان رامز جلال مساء اليوم.

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ويذاع برنامج المقالب "رامز عقله طار"، في تمام الساعة السادسة و26 دقيقة مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة "إم بي سي مصر"، ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب، أبرزهم المطرب أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني والفنانة ويزو والفنانة سمية الخشاب ولاعب الأهلي محمد أفشة وحارس المرمى جنش والفنانة كندة علوش والفنان حمادة هلال والفنانة ريم مصطفى والفنان محمد هنيدي.