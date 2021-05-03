محمد إمام حديث الجمهور على تويتر بسبب "النمر".. أحداث صادمة ومفاجآت تقلب مجرى الأحداث

الحلقة 20 من مسلسل "النمر" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، شهدت أحداثًا مشوقة، وتصدرت ترند تويتر في العديد من الدول العربية بمجرد عرضها بالأمس، كما أنه حرص على الترويج للحلقة والإشادات التي تلقاها عبر حسابه على انستجرام، وعلق بقوله: "الحمد لله.. أحب أقول لكم إن كل اللي فات كان تسخين.. الحرب لسة مابدأتش".

وكانت الحلقة 20 من المسلسل شهدت إمساك كبار الصاغة وهم الشيمي أو محمد رياض، وعنتر الحلق أو بيومي فؤاد، وشمس أو نرمين الفقي بسكلانس، وقاموا بتعذيبه ليعترف بمكان النمر ولكنه رفض وقرر نصر أو حجاج عبد العظيم إبلاغ نوح، أو محمد إمام بالأمر، ليقرر بعدها الذهاب لإنقاذ سكلانس.

محمد إمام يعترف بسره لكبار رجال الصاغة

وقام كبار الصاغة بتهديد النمر بصديقه، قبل أن يظهر النمر ويفضح أمره ويخبرهم أنه عبد الله ابن ماهر الشيمي الذين قتلوه منذ عشرين عاما حتى يسرقون الذهب منه وهو السبب في ثرائهم، وهو ما جعلهم يقومون بتقييده في النهاية داخل أحد المخازن.

النمر قرر أن يحكي لهم ما فعلوه بأسرته وما رآه في طفولته، فأكد لهم أنه رآهم عندما حرقوا المنزل وقامت والدته بالهرب به من الباب الخلفي وذهبوا للصعيد وقامت بعمل شهادة ميلاد جديدة له باسم رجب له حتى لا يستطيعوا الوصول إليه، وهو ما تسبب لهم في حالة صدمة ومفاجأة.

محمد إمام يتخذ هنا الزاهد سبيلًا للخروج من مكان حبسه

ملك أو هنا الزاهد جاءت مسرعة لمكان تقييد النمر وطلبت من والدها أن تدخل لنوح لتتحدث إليه وبالفعل قامت بذلك ونصحت النمر أن يكف عما يقوم به كما اعترفت له بحبها وخوفها عليه، إلا أن الأخير كان قد استطاع فك قيده بدون معرفة أحد وسرعان ما قام بمحاولة خنقها في إشارة منه بأنها سبيل خروجه من هذا المكان.

معلومات عن مسلسل "النمر"

الجدير بالذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محلات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير "عنتر" العديد من الصراعات، ويتقمص محمد عادل إمام شخصية "النمر"، ويبدأ في سرقة الأغنياء الفاسدين في الصاغة بهدف توزيع أموالهم على الفقراء.

