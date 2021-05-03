نور عمرو دياب تكشف موقفها من دخول عالم التمثيل ومشروعها الجديد يخرج للنور قريبًا

نور عمرو دياب ابنة الهضبة عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، حرصت على التفاعل مع أسئلة عدد من متابعيها التي وجهوها لها عبر حسابها على انستجرام، حيث أجابت عنها وكشفت تفاصيل عن حياتها الخاصة وأبرز هواياتها.

نور عمرو دياب تتحدث عن أهم هواياتها

نور عمرو دياب كشفت عن أبرز هواياتها وأكدت أنها تحب الرقص والدراسة وتعلم اللغات الجديدة، إضافة إلى أنها تحب مشاهدة أفلام مارفل ولعب "الفيديو جيم"، كما أنها تحب النوم كثيرًا.

هل ستدخل ابنة عمرو دياب مجال التمثيل؟

ابنة عمرو دياب الكبرى أجابت كذلك عن مدى إمكانية دخولها عالم التمثيل أم لا، ولفتت إلى أنها غير مخططة للأمر حاليًا ولكنها في حال إذا قررت دخول هذا المجال على خطى والدتها سوف تحصل على الدورات المناسبة التي تؤهلها للعمل بالمجال الفني، كما وجهت سؤالها للجمهور وما إذا كانوا يريدون مشاهدتها وهي تمثل أم لا.

نور عمرو دياب تطلق مشروعها الخاص قريبًا

نور عمرو دياب أكدت كذلك أن من أهم نشاطاتها في الحياة هو قيامها بتصميم الأزياء، وصناعة المحتوى، كما لفتت إلى أنها تعمل حاليًا على تصميم بعض القطع في مشروع خاص، ومن المقرر أن تطلق علامتها الخاصة قريبًا، وكشفت نور عن مدى عشقها لتناول أنواع السلطة المختلفة طوال اليوم دون أن تمل منها.

في سياق آخر، كانت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة، قد دخلت في نقاش من قبل مع متابعيها على انستجرام، والذين وجهوا إليها عدة أسئلة حول حياتها الخاصة وعلاقتها بأسرتها، وأجابت نور عن سؤال أحد المتابعين حول رأيها في دينا الشربيني، وأكدت نور على استمرار علاقتها بدينا الشربيني، وقالت إنها تحبها كثيراً لأنها شخصية رائعة وطيبة، وحسمت بذلك التكهنات حول تأثر علاقتها معها بعد انفصال والدها عنها في الفترة الأخيرة.

كذلك علقت نور مؤخرًا على تشبيهها بميجان ماركل، دوقة ساسيكس السابقة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، استخدمت من خلاله أحد البرامج التي حولت صورتها ببطء إلى صورة ميجان ماركل لتبين وجه الشبه الشديد بينهما، وتؤيد رأي الجمهور بكونها ترى نفسها شبيهة لها بالفعل.