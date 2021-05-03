تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري ومناشدات بالدعاء لها

إيمان الحصري الإعلامية المصرية تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا دخلت على إثرها إلى المستشفى كما نتج عنها إجرائها لعملية جراحية منذ أسبوعين.

إيمان الحصري في المستشفى

الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية على فيسبوك، كشفت تفاصيل الوضع الصحي لها، حيث أكدت أنها أجرت جراحة منذ أسبوعين وهو الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات اضطرت بعدها للمكوث في المستشفى لفترة والخضوع لعمليات جراحية جديدة من أجل تلافي الأضرار التي نتجت عن العملية الأولى.

إيمان الحصري تخضع لعدة عمليات جراحية

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وكتبت الصفحة الرسمية: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية القديرة إيمان الحصري.. أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى".

وأضافت الصفحة: "كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أو لا قدر الله إجراء عملية أخرى، نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل".

الجمهور يتفاعل مع الحالة الصحية لإيمان الحصري يدعو لها

وتفاعل عدد من الجمهور مع الأخبار الحزينة التي انكشفت عن الإعلامية المصرية، وتمنوا لها الشفاء العاجل وطالبوا المقربين منها بطمأنة الجمهور على حالتها الصحية أولًا بأول.

الجدير بالذكر أن أحدث ظهور للإعلامية إيمان الحصري على الشاشة كان من خلال استضافتها للفنان محمد رمضان في برنامجها "مساء dmc" الذي يعرض عبر شاشة dmc المصرية، وذلك قبل أيام قليلة من عرض مسلسله "موسى" في شهر رمضان الجاري.

وتخرجت إيمان الحصري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها المهني في قناة النيل للأخبار، قبل أن تنتقل للمشاركة في تقديم برنامج "البيت بيتك"، كذلك عملت في قناة الحرة، وقدمت برنامج بعنوان "هن" الذي استطاعت من خلاله تقديم الواقع السياسي للمرأة العربية، كما عملت في عدة قنوات من بينها صدى البلد والمحور، قبل أن تستقر في شبكة قنوات dmc.