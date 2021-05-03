رحلة معاناة حورية فرغلي مع "أنفها" حتى أحدث ظهور لها والتحديات التي تواجهها ..بالصور

رحلة معاناة حورية فرغلي مع "أنفها" حتى أحدث ظهور لها والتحديات التي تواجهها نستعرضها معكم بعدما عادت حورية فرغلي الى القاهرة مساء أمس عقب نجاح الجراحات التي خضعت لها أخيراً في أنفها، وظهرت بشكل أنفها الجديد من خلال الصور المتداولة لها في المطار، فتابعوا معنا التفاصيل.

الظهور الأخير لحورية فرغلي وعودتها للقاهرة

نبدأ من النهاية السعيدة التي أسدلت فيها حورية فرغلي الستار على عمليات الجراحية لأنفها بعد خضوعها لأربع عمليات متتالية على مدار الشهرين الماضيين في أميركا، واستعادت من خلالهم ايضا ليس شكل أنفها المشابه للقديم فحسب، انما حاستي التذوق والشم اللتان كانت قد فقدتهما بسبب فشل العمليات السابقة.

اما تفاصيل جراحاتها الأربعة في أميركا، فتتلخص بإجرائها العملية الأولى في فبراير الماضي التي استغرقت حوالي 10 ساعات بسبب صعوبة العملية واستئصال قطعة من القفص الصدري وغضروف من عظام الأذن من أجل ترميم الأنف، والعملية الثانية تم وضع العظام في مكانها، والثالثة كانت عبارة عن تأهيل هذه العظام، والأخيرة تم وضع اللمسات الأخيرة للتأكد من نجاح العمليات الثلاث، لتحصل حورية على شكل أنف جديد وتسترجع حاستي الشم والتذوق.

حورية فرغلي وبعد نجاح عملياتها هذه، نشرت صور اطلالاتها بأنفها الجديد من أميركا، لتعود وتفاجئ الجمهور ايضا بنشر صورها أثناء عودتها أمس الى القاهرة حيث اطلت بالكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما كشفت في نفس اللقطات عن كامل اطلالة وجهها حيث بدا انفها بشكله الجديد.

عدد العمليات الجراحية لحورية فرغلي ومواجهتها للخطر

الممثلة حورية فرغلي وفي حديث سابق لـ "دوت الخليج" أكدت بأنها خضعت سابقا لأحد عشر عملية جراحية في أنفها، وهو عدد كبير تسبب في تغيير شكلها الخارجي وتشوه أنفها الى جانب مشاكل في التنفس، ولم يكن لديها لها الا فرصة أخيرة مع الطبيب الأمريكي الذي أخبرها بأنها جراحاتها في الأنف ستكون الفرضة الأخيرة، بينما كان أكثر ما يهم حورية هو رغبنها في التنفس بشكل طبيعي وأيضًا تذوق الطعام.

حورية كشفت ايضا لـ "دوت الخليج" قبيل خضوعها للعمليات الأخيرة عن قلقها من قدرتها على تحمل الساعات الطويلة لإجراء هذه العمليات خاصة بعدما توقف قلبها لمدة أربع دقائق كاملة خلال إحدى العمليات في لندن، وهو ما وضعها تحت مخاوف صعبة.

حورية ترد على شائعات وفاتها وتتحدث عن كآبتها

ترافقت العمليات الأخيرة لـ حورية فرغلي في أميركا مع شائعات وفاتها حيث قالت حورية بأن والدتها تلقت مكالمات عزاء بها بعد هذه الشائعات، ما اضطرها الى الاستعانة بصديقتها رانيا محمود ياسين للرد بلسانها على الأخبار المفبركة عنها حيث أصابها ذلك بإكتئاب اضافي.

حورية فرغلي أثارت موجة تعاطف كبيرة مع بداية عام 2021 اثر ظهورها في مداخلة اعلامية فجرت فيها مفاجأة حيث أكدت أنها تعيش بمفردها ولا تخرج من منزلها إطلاقا حتى لا يراها الناس وبأنها حبيسة غرفتها قائلة :"أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور مطلعتش برا أوضة نومي عشان مش عاوزه حد يشوفني ويقارن شكلي دلوقت باللي قبل كده".

ولم تتمالك حورية دموعها في المداخلة أثناء الحديث عن تجاهل النجوم لها في السنوات الاخيرة، فأشارت الى تخلي زملائها في الوسط الفني عنها بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

كما كشفت في المداخلة عن معاناتها من فقدان حاستي التذوق والشم منذ 3 سنوات تقريبا، قائلة: "مش بستطعم بأكل ولا بشم أي ريحة.. ساعات ببقا خايفة لو حصل حريقة مثلا ما اخدش بالي ".

بداية أزمة حورية فرغلي مع "انفها"

اما بداية ازمة حورية فرغلي مع أنفها فكانت قبل حوالي 7 سنوات حيث سقطت من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية، وهو ما تسبب لها في مشكلة في أنفها، ودفعها لإجراء العديد من العمليات الجراحية التي لم تكلل بالنجاح، وعرّضها لمشاكل صحية وصعوبة في التنفس وتغير في ملامح وجهها إلى حد كبير.

وابدت حورية سابقا انزعاجها الشديد بسبب تعليقات بعض الناس بأن ما حدث لها بسبب عمليات التجميل، لافتة إلى أنها حصلت على لقب ملكة جمال مصر ولم تكن في حاجة لأي عمليات تجميل على الإطلاق.

تحديات تواجهها حورية فرغلي للمحافظة على نتيجة عملياتها

حورية فرغلي وبعد عودتها لمنزلها في القاهرة عقب نجاح عمليات أنفها الأخيرة، ستواجه تحديات مختلفة للحفاظ على نتيجة عملياتها واستعادة حياتها الطبيعية، وابرزها اضطرارها الى المكوث في المنزل والابتعاد عن الأعمال الفنية والأضواء لمدة سنة على الأقل لتفادي أي مجهود قد يؤثر على نتيجة العملية سلبياً.