هند عبد الحليم تطلب الدعاء ونادية العراقية تتألم.. إصابات كورونا تتواصل بالوسط الفني بعد أزمة دلال عبد العزيز وسمير غانم

مازالت حالات كورونا في الوسط الفني في حالة ازدياد وانتشار خلال تلك الفترة وتزامنًًا مع صدمة نقل النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث أعلن عدد من النجوم عن إصاباتهم خلال الساعات الماضية وكشفوا عن تفاصيل حالتهم الصحية بعد الإصابة والأعراض التي يعانون منها.

أحمد إبراهيم

الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على فيسبوك، وطالب جمهوره بالدعاء له واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، فكتب: "إيجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم"، وأضاف في تعليق آخر: "ربنا يحفظكم خدوا بالكم الموضوع منتشر جدا".

وتلقى أحمد إبراهيم دعم عدد كبير من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل، وطالبوه بأن يقوم بطمأنتهم أولا بأول على حالته الصحية.

هند عبد الحليم

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الفنانة المصرية الشابة هند عبد الحليم كشفت كذلك عن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة: "الفترة دي فترة صعبة اوي ..صعب اوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جنبه و تاخد بالك منه أو حتى تشوفه وخاصةً لما تتعب انت كمان وماتبقاش فعلاُ عارف تعمل أي حاجة بس الحمد لله".

وأضافت: "ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا وماحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي.. فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظة.. خلوا بالكوا منه.. اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي امي وابي وكريم ونهال وتشفيني وتمدّنا بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير .. دعواتكم".

وحرص عدد من النجوم والمتابعين على دعم هند عبد الحليم والدعاء لها ومنهم الفنانة التونسية درة ومي نور الشريف ومايان السيد ومحمد علاء ومريم الخشت وخالد منصور وغيرهم.

نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد أن كشفت عن إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر فيسبوك: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم.. وحرّصوا الموضوع خطير".

في سياق آخر كان النجم السوري باسم ياخور قد كشف عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بعد معاناة لفترة طويلة، لكنه مازال يعاني مع تبعاتها، ووجه الشكر لكل من سانده ووقف بجانبه، كذلك صرحت نقابة المهن التمثيلية عن أن حالة الفنانة وفاء مكي باتت أفضل من ذي قبل بعد معاناتها مع الفيروس.

أما النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم فمازال كل منهما بالمستشفى حتى الآن، فيما تردد أن حالتهما تشهد تحسنًا بطيئًا، وسط صمت أفراد أسرتهما عن الكشف عن أي تفاصيل رسمية حول حالة الثنائي.

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