أحمد سعد نجم حفل زفاف طليقته سمية الخشاب على محمد رمضان .. بالصور

محمد رمضان كشف مفاجأة كبيرة في مسلسله "موسى"، بمشاركة الفنان أحمد سعد في مشهد حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب في أحداث المسلسل، ونشر صور من المشهد والذي ظهرت به سمية مع سعد لأول مرة بعد الطلاق.

محمد رمضان يجمع أحمد سعد وسمية الخشاب في "موسى"

وشوق الفنان محمد رمضان الجمهور لحلقة اليوم من مسلسله "موسى"، وكشف عن الحدث الرئيسي في الحلقة بزواجه من سمية الخشاب في المسلسل، ونشر صور من كواليس مشهد حفل الزفاف، وكانت المفاجأة ظهور المطرب أحمد سعد في المشهد والصور، بجانب طليقته سمية الخشاب، وهو ما اعتبره الجمهور أبرز مفاجأة في العمل خاصة لتواجده وغنائه في مشهد حفل زفافها، ولأنه أول ظهور لهما معاً بعد طلاقهما.

أحمد سعد نجم مشهد حفل زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان

وعلق محمد رمضان على صور حفل الزفاف على سمية الخشاب وقال:" الليلة فرحة موسى مستني رأيكم في الحلقة ٢١ من ملحمة موسى؟!"، وظهر أحمد سعد بالجلباب الصعيدي في الصور بجانب محمد رمضان وسمية الخشاب، واللذان استعرضا رومانسيتهما في مشهد حفل الزفاف، وظهر رمضان في احدى الصور وهو يحمل سمية الخشاب، ويرتدي أيضاً الأزياء الصعيدية.

وأثارت مشاركة أحمد سعد في مسلسل "موسى" الجدل خاصة بعد التكهنات التي أثيرت حول تقديمه أغنية في المسلسل، رغم خلافاته الكبيرة مع سمية الخشاب بعد طلاقهما، ولكن يبدو انهما تجاوزا خلافاتهما بعد مشاركة أحمد سعد في المشهد وظهوره معها بجانب تقديمه للأغنية في المسلسل، وذلك بعد فترة من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى القضاء مؤخراً، ومن قبلها تبادل التصريحات العدائية والاتهامات بينهما في وسائل الإعلام.

تفاصيل مسلسل "موسى"

وتشهد أحداث مسلسل "موسى" تطورات كبيرة بعد زواج "موسى" من "حلاوتهم"، في حلقة الليلة، والتي ستجعل موسى من كبار رجال السوق بعد عمله ضمن رجال "المعلم وهبة" شقيق سمية الخشاب الذي يجسده "سيد رجب"، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم مثل هبة مجدي ورياض الخولي ومنذر رياحنة وصبري فواز وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وغيرهم.