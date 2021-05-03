اليوم بدء معرض «آفاق تشكيلية فـي العمارة الإسلامية» بالكويت

يشهد مشاركة عمانية

القاهرة -(د ب أ): يبدأ معرض (آفاق تشكيلية في العمارة الإسلامية) بالكويت اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة فنانين من ثماني دول عربية. وقالت منسقة المعرض الفنانة التشكيلية الكويتية ابتسام العصفور، لوكالة الأنباء الألمانية،إن فعاليات المعرض تجري افتراضيا عبر منصتي (منارات لونية) ومجلة تشكيل، ومواقع فنية كويتية ومصرية، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي . وأشارت إلى مشاركة 30 فنانا وفنانة عربية من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، ومصر، واليمن والكويت، وسوف يضم المعرض 48 لوحة فنية مستوحاة من عوالم شهر رمضان المبارك وفنون العمارة الإسلامية. وقالت العصفور إن المعرض يأتي ليؤكد على مكانة العمارة الإسلامية وخصائصها التي تعد أحد عناصر الهوية الإسلامية، وذلك انطلاقا من أهمية دور العبادة في الدين الإسلامي، وأن لوحات المعرض تباينت موضوعاتها بحسب الموروث الثقافي والمعماري لكل دولة من الدول المشاركة، وجاءت جميعها لتبرز عادات شهر الصوم، مع معالم العمارة الإسلامية، ونقوشها وزخارفها المتنوعة من خطوط ومنمنمات وفسيفساء.

وأضافت أن المعرض، الذي يقام بشراكة مع جمعية إيزيس للثقافة والتنمية بمصر، يتفرد بعرض أعمال الكويتي الراحل أيوب حسين الأيوب والتي تجسد وتوثق صور مساجد الكويت القديمة بأدق تفاصيلها، وهي لوحات متميزة تُعرض بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتراث الكويت المعماري.

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