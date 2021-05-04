ايهاب المصري الاثنين,03 آيار (مايو) 2021 - 23:45
في الحلقة 21 من مسلسل "نسل الأغراب" ، عساف يصطحب علي الغريب، ويقول لمصطفى ووالده أن علي الغريب يطلب منهم يد ابنتهم رغدة، وذلك بعد أن حاول مصطفى أخذ ابنته من منزل علي الغريب.
غفران يهدد جليلة
غفران يطلب من جليلة عدم الزواج من عساف بعد إنقضاء مدة العدة وإلا ستقع الحرب على الجميع، ويخبرها بأنه لم يعد يحبها، فترد عليه بأنها ستختار الحرب وستتزوج من عساف مهما كانت تهديداته.
جليلة تخبر عساف بكلام غفران لها، وتقول له أنها أحببته بنصف قلب ولم تكرهه حتى الآن بسبب عشرته الطيبة معها وتؤكد على عساف عدم إيذائه، وتطلب منه التسريع بالزواج.
الإفراج عن بكري زلط من سراى النيابة بعد تقرير الخبراء بأن الذهب لم يكن حقيقيا وإنما مزيفاً.
جريمة قتل جديدة
غفران الغريب يقتل 2 من تجار الممنوعات بعد أن قال له أحدهم أن طلاقه لزوجته يؤثر عليه.
غفران يحاول استمالة بكري زلط إليه لكنه يفشل بعد أن أخبره بكري أن عساف كتب له عقد بالأرض.
المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 21 غفران يهدد جليلة وعلي الغريب يتقدم للزواج من ابنة عزيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.