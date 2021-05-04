مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 21 قدرية تذهب لـ غزل في السجن وتهددها، ياسمين عبدالعزيز "غزل" تبدأ في بناء علاقات قوية مع زميلاتها في السجن، بينما يعتذر"الخديوي" لرجاله بسبب انشغاله بغزل في الفترة الماضية.

قدرية تهدد غزل بالانتقام منها في السجن

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تصدم من زيارة "قدرية" دينا فؤاد لها في السجن حيث قامت الأخيرة بتقديم عرض لغزل وهو إخراجها من السجن والقضية التي ضدها في مقابل قطع غزل علاقتها بالخديوي بشكل كامل، وفي حال عدم موافقة غزل سوف تنتقم منها.

بينما تذهب "والدة غزل" عايدة رياض لها من أجل لقائها وتطلب منها أن تسامحها على ما حدث بينهما، وتسأل غزل عن والدها وهل يهتم بأمرها وتحاول والدتها أن تؤكد لها ذلك، كما تتهرب من الحديث عن ابنائها وشعورهم تجاه شقيقتهم غزل.

الخديوي يهدد قدرية بالقتل في حال اقتربت من غزل

خالد سرحان "رفعت" يطلب من والد قدرية الموافقة على زواجها منه، لكن "شعبان" يؤكد أن ابنته صاحبة الحق في الموافقة أو الرفض، ويضغط رفعت عليه بشكل كبير ويهدده في حال عدم ضغطه على ابنتها قدرية من أجل أن تتزوج منه.

الخديوي يذهب إلى منزل "قدرية" من أجل مواجهتها بما فعلته تجاه غزل، وتؤكد قدرية أنها طلبت من غزل أن تبتعد عنه من أجل أن يعود إليها ولابنائه، ولا يصدق الخديوي ما قالته قدرية ويبدأ هجومه على "شعبان" أحمد صادق والد قدرية الذي كان في الماضي هو الشخص الذي تسبب في صعود الخديوي.

ويسقط شعبان بسبب حديث الخديوي الصادم معه، وتعد قدرية الأخير بأنها لن تعود إليه مهما حدث، كما يؤكد الخديوي أنه سوف يقتلها في حال اقتربت من غزل، وتؤكد قدرية لوالدها بأنها سوف تجعل الخديوي يندم بسبب ما فعله وسوف تنتقم من غزل.

الخديوي يعتذر لرجاله بسبب انشغاله بغزل

الخديوي يذهب إلى الضابط "محمود" أحمد سعيد عبدالغني من أجل أن يطلب منه المساعدة في البحث عن دليل براءة غزل، لكن محمود يطرده من القسم، ويعود الخديوي لرجاله ويعتذر لهم عن الفترة التي مرت عليهم بسبب غزل ويعد بأن كافة الأحوال سوف يتم إعادتها لمكانها الأصلي، وأنه نادم بسبب ما حدث نتيجة علاقته بغزل والحالة التي أصبحت عليها أعمالهم، ويطلب الخديوي بداية صفحة جديدة، وتخطط قدرية في الانتقام من غزل داخل السجن حيث تفكر في تشويه وجهها وتطلب من إحدى السيدات تسهيل هذه المهمة مقابل مبلغ مالي كبير.