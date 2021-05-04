تفاصيل وفاة المطرب ماهر العطار بعد تدهور حالته الصحية بالمستشفى

توفى المطرب المصري الشهير ماهر العطار بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما، حيث عرف الراحل بعديد من الأغنيات الشعبية بينها "بلغوه"، وكان الفنان ماهر العطار قد نقل إلى المستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ومن جهته نعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي المطرب الكبير ماهر العطار بحسب بيان رسمي أصدرته النقابة.

وماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين"، ولدى الراحل ابن احترف الغناء هو المطرب أحمد العطار.

فيما توجه مجلس نقابة المهن الموسيقية بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمه ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.