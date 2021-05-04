فيديو إيهاب توفيق يبكي على الهواء ويتذكر تفاصيل حادث وفاة والده في "شيخ الحارة والجريئة"

إيهاب توفيق حل ضيفاً على الجزء الثاني من حلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وتحدث عن عدة أمور حول حياته الفنية والخاصة وأبرزها حادث مصرع والده في حريق بمنزله.

إيهاب توفيق يكشف موقف غريب لحظة وفاة والده

وتذكر الفنان إيهاب توفيق حادث مصرع والده بسبب حريق في منزله، ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث عن والده الراحل، وقال إن بعد انتهاء الحريق في المنزل بحث عن والده وسط الموجودين ولكن لم يجده، فعرف ان والده توفى، واكتشف موقف غريب في لحظة وفاته وهو ان النيران التهمت جميع أرجاء المنزل ماعدا غرفته، ولكنه أصيب بالاختناق وتوفى.

ولم يتمالك إيهاب توفيق دموعه أثناء الحديث عن والده الراحل، وقال إنه لا يوجد شيء يعوض وفاة الأب، وأضاف أن الشهرة والأموال وكذلك تحمل المسئولية وغيرها من الأمور لا تساوي شيئاً أمام وفاة والده، ووجه له رسالة على الهواء عبر بها عن افتقاده له، وتأثر أثناء الحديث عنه في تصريحاته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

تصريحات إيهاب توفيق في "شيخ الحارة والجريئة"

وكشف إيهاب توفيق في الجزء الثاني من حلقته في البرنامج، عدة مواقف طريفة وغريبة في مسيرته الفنية، ومنها مطاردة أحد المعجبين له للدرجة التي جعلته يدخل غرفته بأحد الفنادق بدون علمه وفوجيء به بالغرفة، ووكذلك حكى أن أحد المطربين المنافسين له وضع له "سحر" في غرفته من أجل إيذائه، وكشف في تصريحاته أيضاً السبب الحقيقي لخلافه مع شيرين وهو خلاف بسبب ترتيب فقراتهم في احدى الحفلات التي جمعتهما.

إيهاب توفيق في "شيخ الحارة"

وكان الفنان إيهاب توفيق قد تحدث في الجزء الأول من البرنامج عن عدة أمور حول حياته الفنية، وقال إيهاب توفيق إنه لا يوجد خلافات له مع عمرو دياب، ولكن لا توجد علاقة بينهما أو إتصال، ووصف الأمر بعدم وجود ود بينهما، وأضاف إن عمرو دياب بدأ مسيرته قبله وكانت علاقتهما جيدة في فترة شبابهما وجمعتهما عدة مناسبات، ولكن بعد نجاح إيهاب توفيق في التسعينيات حدثت غيرة بينهما ولم يتواصلاً.