مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 21 هنا تكتشف خداع مؤنس لها بعد مقابلة حازم الذي يقوم بدوره محمد ممدوح، وهو من خلال الأحداث يرتبط بعائشة بن أحمد "أمينة"، بينما تشعر منى زكي "هنا" بالغيرة بسبب هذه العلاقة وتظن أن حازم يحاول استفزازها بعدما طلب تأجيل خطوة إنهاء إجراءات الطلاق.

مشاجرة بين حازم وهنا بسبب مشروع النحل

تذهب "هنا" منى زكي إلى "حازم" محمد ممدوح من أجل أن يلتقي بابنه، وتسيطر عليه حالة من السعادة، كما تظهر "أمينة" في هذا اللقاء ويحاول حازم أن يستفز هنا بإعلان ارتباطه بأمينة التي ترى إبراهيم لأول مرة، وتبدأ مناقشة طويلة بين كل من حازم وهنا حيث أن الأخيرة تريد الانتقام منه بعد حالة التجاهل الواضحة لها، وتطلب منه الكشف عن تفاصيل حقوقها في مشروع النحل.

حازم يؤكد لهنا أن المشروع القديم قد انتهى بسبب حريق، وقد بدأ مشروع جديد مع "بدر"سيد رجب الذي يظهر في هذا الاجتماع ويؤكد حرصه على أن تصبح هنا شريكة لهم في المشروع الجديد، كما ينضم "مؤنس" محمد فراج إليهم ويؤكد لحازم أن الحديث عن المشروع سابق لأوانه ويطلب منه الاستعجال في انهاء إجراءات الطلاق.

حازم يطلب من مؤنس تأجيل إجراءات طلاق هنا

حازم يطلب من هنا ومؤنس تأجيل خطوة الطلاق لأيام لأنه سوف يذهب في رحلة مع أمينة، وعند عودته سوف ينهي كافة الإجراءات كما يستخرج شهادة ميلاد لابنه إبراهيم، ويؤكد لهنا أن حقوقها المالية سوف يعيدها لها، وترفض هنا موافقة مؤنس على ما طلبه حازم ويؤكد لها أنه لم يكن يرغب في استفزاز حازم حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من الإجراءات، خصوصا أن التأجيل سوف يستغرق أيام فقط، وتحاول يارا شقيقة هنا أن تعرف منها تفاصيل أكثر عن كيفية ارتباطها بمؤنس لكن الأخير يؤكد لها أن زواج هنا منه شرعي لكن ما يربط الأخيرة بحازم هو بعض الإجراءات الرسمية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك كما تشعر هنا أنه يخدعها.

سقوط أمينة بعد تعرضها لأزمة صحية

هنا تذهب إلى منزل والد ووالدة حازم من أجل أن يرى كل منهما حفيدهما إبراهيم لكن والدة حازم تستقبلها بشكل غير لائق مما يجعل هنا تنسحب وتعود إلى منزل والدتها، وتطلب من شقيقتها أن تأتي لتعيش معها في منزل مؤنس لكنها ترفض وتعلن عن رغبتها في البقاء، مما يجعل هنا تظهر بعض الحقائق والتي من بينها أن هناك مصروفات يجب أن يتم دفعها لمؤنس بسبب تحمله تكاليف علاج والدتهما، وتكتشف يارا ما تقوم به شقيقتها من بحث في بعض الحسابات الشخصية لأمينة مما يظهر حالة من الغيرة التي بدأت تسيطر على هنا بعد إعلان حازم ارتباطه بأمينة.

حازم وأمينة يعيش الثنائي فترة راحة في أحد المناطق السياحية، لكن تصاب أمينة بأزمة بسبب حالتها الصحية التي تعاني منها فتسقط ارضا في وقت يحاول حازم إنقاذها.