مسلسل عشرين عشرين الحلقة 22 أحداث مشوقة بعد اكتشاف صافي حقيقة حياة

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 22، شهدت أحداث مشوقة ومثيرة بعد اكتشاف "صافي" قصي خولي، حقيقة "حياة" نادين نجيم.

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 22

ومن أبرز أحداث الحلقة 22 من مسلسل "2020" اكتشاف صافي وجود أجهزة تنصت في منزله، وذلك أثناء إصلاحه للمصباح الكهربائي، ويصدم صافي من وجود أجهزة التنصت ويقرر إخبار "رسمية" بالأمر، والتي كان لديها شكوك مسبقة حول "حياة" بعدما اكتشفت ان شخصية "حياة" التي تنتحلها توفيت منذ زمن، وأنها تتخفى وسطهم بشخصية أخرى.

أحداث مسلسل "2020"

ويقابل قصي خولي "صافي" نادين نجيم "حياة"، ويخبرها بحبه الشديد لها ورغبته في الزواج منها سريعاً، ويحضر لها هدايا وخاتم الزواج، ولكنها تطلب منه تأجيل حفل الزفاف لحين مرور 40 يوم على وفاة والدته، وهو الأمر الذي يحبطه منها، وذلك قبل أن تخبره رسمية أن حياة دوت الخليج المسئولة عن أجهزة التنصت في المنزل وانها تنتحل شخصية أخرى للتجسس عليه.

ويصدم صافي بسبب اكتشافه الأمر، وفي تلك اللحظة تدخل حياة المنزل وتجده مع رسمية، ولكنهما يقرران إخفاء الأمر عليها لحين التأكد من حقيقتها وكشف نواياها وخطتها من التجسس عليه، وتزداد الأحداث سخونة وتشويق بسبب اكتشاف صافي للأمر بالإضافة إلى وقوع حياة في حبه رغم المهمة السرية التي تعمل بها ضده، وهو ما يزيد من الصراع والغموض في الأحداث المقبلة للمسلسل.

مسلسل "عشرين عشرين"

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه، والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي ابراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.