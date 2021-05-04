”سهر الصايغ” تحتفل بوصول مسلسل الطاووس لـ 78مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة سهر الصايغ بوصول مسلسل الطاووس لـ 78مليون مشاهدة علي شبكة تليفزيون النهار.

و كتبت سهر الصايغ عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد لله حمدا كثيرا .

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل “الطاووس” العديد من الأحداث المشوقة حيث قام المحامي كمال الأسطول “جمال سليمان” بخطف فيجو “خالد عليش” حتى يبتعد عن أمنية “سهر الصايغ”.

كما كثف زين مجهوداته حتى يصل إلى صفحة الفيسبوك التي تهاجم المغتصبين عبر السوشيال ميديا حيث باتت تشكل خطرا كبيرا عليهم.

وحاولت رانيا محمود ياسين كسب الصحفية التي تساعد أمنية وعرضت عليها أن تصبح مذيعة مثلها في مقابل أن تتخلى عن البحث في القضية.

يذكر أن يُعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.