وزيرة الثقافة تكرم أسر الشهداء باحتفالية ينظمها المركز القومي للسينما

تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتكريم مجموعة من أسر شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة وذلك غدًا الأربعاء الموافق ٥ مايو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام التاسعة والنصف مساء، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء ذكري الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن.

يأتي ذلك ضمن احتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" و يتم خلالها العرض الخاص للفيلم التسجيلى " الشهيد " للمخرج عاطف شكري " والذي يتناول خلاله قصص إنسانية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

كما تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والأرض » الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على،للكاتب محمد نبيل والذي يقدم من خلالها على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة؛ شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه.

يعد" الشهيد" أول سلسلة من الأفلام التي سيقوم بإنتاجها المركز القومي للسينما بالفترة القادمة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره.

ومن جانبها سوف تقوم "عبد الدايم" بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم / شريف محمد عمر، الرائد شرطة / محمد أنور جمعة ، عريف /عماد أمير رشدي، و من المقرر أن تقدم الحفل المزيعه "ساره عزت"

يذكر أن الفعاليات تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.