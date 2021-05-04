تدهور الحالة الصحية لنادية العراقية.. تعرف على التفاصيل



طلبت ابنة الفنانة «فاتن فتحي» الشهيرة بنادية العراقية من جمهورها الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بنزيف حاد في العين اليمنى، وقبلها أصيبت بفيروس كورونا، وأصبحت في حالة يرثى لها.

وكتبت مي، ابنة الفنانة نادية العراقية، على صفحتها على موقع فيسبوك: «ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة وصعبة جدا من يومين، أرجوم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي».

وكانت نادية العراقية كتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام: «نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفة ادعولي، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وكشفت الفنانة نادية العراقية، السبب وراء إصابتها بنزيف في العين، حيث قالت: من القهرة والاكتئاب.

وقالت نادية، خلال أحد التصريحات الصحفية، إن النقابة لم تقف إلى جانبها مطلقًا على مدار أعوام مضت وإن هذه العمليات مكلفة للغاية ويصعب عليها تحمل تكلفتها وحدها فلابد أن تكون عضوة في النقابة ولا تعرف سبب عدم قبولها في النقابة حتى الآن.

وكانت الفنانة نادية العراقية، أعلنت قبل أسبوع عن خضوعها للعزل المنزلى، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد إيجابية مسحة الفيروس.

وكتبت نادية العراقية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: «هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسره زي ميكون عامله حادثه واتكسرت».

وأضافت الفنانة نادية العراقية: «اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».

يذكر أن الفنانة نادية العراقية تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل أحسن أب، المسلسل من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

مسلسل أحسن أب، عمل كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول مختار يحاول السرقة طوال الوقت لجني المال والتخلص من والده البخيل، لذلك يلتحق بمسابقة “أحسن أب”، ولكنه يقع في الكثير من المفارقات الكوميدية.