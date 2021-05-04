نقابة الموسيقيين تنعي المطرب ماهر العطار

نعى مجلس إدارة نقابة المهنالموسيقية الفنان ماهر العطار الذي توفي مساء الاثنين بعد صراع مع المرض. وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: "ينعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي المطرب الكبير ماهر العطار، الذي توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما".

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