مسلسل "المداح" الحلقة 22 مشاجرة بين رحاب وزين في ليلة الزفاف وصابر يختار طريق الشر

في الحلقة 22 من مسلسل المداح، رحاب تتزوج من زين وسط صدمة وغضب من صابر الذي يقوم بعمل سحر للثنائي في ليلة الزفاف.

صابر يخسر رحاب

سلام يذهب إلى صابر في فيلته ويحذره من الطريق الذي يسير فيه ويطلب منه الرجوع، ولكن صابر يرفض ويطلب منه ألا يتخلى عنه ويطمئنه أنه لن يمشي في طريق الشيطان.

سلام يخبر ابنه صابر بأنه سيزوج رحاب لزين حيث أختارته هو أن يكون وكيلها ويقول لصابر أن رحاب دوت الخليج أول شيء يخسره.

بتخطيط من صابر، عبد الرازق يذهب إلى زين ويطلب منه أن يسامحه وأن يعيده للعمل في الوكالة، وزين يرد عليه بأنه سيفكر في الأمر.

صابر يكشر عن أنيابه

مشاجرة بالايدي ووبالتدافع الجسدي بين زين و رحاب في ليلة الزفاف نتيجة السحر الذي فعله صابر.

والدة صابر تلوم زوجها سلام لأنه طرد صابر وتهدده بترك الدار، وسلام يرد عليها بأنه يفعل ذلك لتربيته وليترك طريقه الخطأ.

المسلسل بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير.