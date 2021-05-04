نادية العراقية بحالة صحية حرجة بعد نقلها للعناية المركزة وابنتها تناشد الدعاء لها

نادية العراقية حالتها الصحية حرجة وصعبة وفق ما أعلنت ابنتها على حسابها على فيسبوك، مناشدة الدعاء لوالدتها التي تمر بأصعب أزمة صحية بعدما كانت قد كشفت الفنانة عن اصابتها بفيروس كورونا يوم امس، كما كانت قد اصيبت بنزيف في عينيها قبل أيام، فتابعوا معنا التفاصيل.

نادية العراقية تدخل العناية المركزة

الفنانة نادية العراقية دخلت العناية المركزة بعد اصابتها بأزمة صحية صعبة وفق ما اعلنت ابنتها في تدوينة على الفيسبوك، وناشدت جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها قائلة :"أنا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة .. اللهم أني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه".

الفنانة نادية العراقية كانت قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية يوم الجمعة الماضي بعد ان كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا حيث كتبت عبر فيسبوك: "هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم.. وحرّصوا الموضوع خطير".

نادية العراقية كذلك اعلنت قبل حوالي أسبوع عن تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، وناشدت نقابة المهن التمثيلية بأن توفر لها تأمينا صحيا لتغطية نفقاتها الصحية.

معلومات عن نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية اسمها الحقيقي هو "فاتن فتحي" قد بدأت مشوارها الفني في العراق، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في تقديم العديد من الأدوار في الدراما والسينما، وكان أول أعمالها بمصر مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" مع الفنان ممدوح عبدالعليم، في عام 2000، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة مع كبار النجوم مثل الفنان نور الشريف، ويحيي الفخراني، وسمير غانم، وكان آخر عمل شاركت فيه خلال الفترة الماضية مسلسل "2 في الصندوق" مع كل من الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، وقد عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي.