مسلسل "ضل راجل" الحلقة 22 براءة ياسر جلال وهروب المتهمين

ايهاب المصري الثلاثاء,04 آيار (مايو) 2021 - 13:33
مسلسل "ضل راجل" الحلقة 22 .. بعد أن اقتربت المباحث من كشف تفاصيل وخيوط قضية مقتل خميس، عمرو يدفع زينهم للاعتراف بقتل خميس بسبب خلافات بينهما .
براءة جلال
طبيبة شهد تحذر الدكتورة ملك من تدهور الحالة الصحية لشهد وفي ذلك خطورة على جنينها.
جلال الذي تظهر براءته تنتظره صدمة جديدة بعد طرد أسرته من شقته على يد زغلول الذي قام بتزوير عقد بيع لصالحه.
جلال يذهب إلى زغلول وكاد أن يقتله ولكن الأمر الوحيد الذي منعه هو وجود ابن زغلول.
شهد في خطر
في نهاية الحلقة 22 من مسلسل "ضل راجل"، سليم يتزوج من غادة في حفل زفاف كبير، و ابنة جلال تستغيث به بعد أن أصبحت شهد في خطر.
"ضل راجل" بطولة، ياسر جلال، نرمين الفقي، نور، محمود عبد المغني وإخراج أحمد صالح.
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