نقل الفنان عماد محرم للعناية المركزة

أزمة صحية ألمت بالفنان عماد محرم، استدعت نقله مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.
من جانبها قالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، في تصريحات صحفية، إنه تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بأكتوبر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد انخفاض نسبة الأكسجين لـ72%.
وأضافت أن زوجها وضع حاليًا على جهاز التنفس بسبب انخفاض نسبة الأكسجين، وضعف عضلة قلبه، الأمر الذي تسبب في نقله سريعًا للمستشفى، وحجزه بالعناية المركزة.
وحول إصابته بفيروس كورونا، قالت إنه أجريت له مسحتان، وجاءت سلبية في كل مرة، وستجرى الثالثة مساء اليوم، وفي حال سلبيتها سينقل من مستشفى العزل أو لغرفة عناية أخرى، بعيدًا عن الخاصة بالمصابين بكورونا، وحسب ما يراه الأطباء.
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