غدًاالأربعاء.. تعلم فن الطبيعة الصامتة والبورتريه في بيت السناري” الأسكندرية”

ينظم بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة فنية لتعلم فن الطبيعة الصامتة والبورتريه المجانية، في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء حتى الثانية ظهرا، بمقر البيت في السيدة زينب، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان حرصا على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالبيت.

ومن المقرر أن تقام الورشة كل أربعاء على مدار ثلاثة أشهر.

تأتي هذه الورش دعوة لاكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وتوجيههم نحو الاحترافية وإظهار أعمالهم للنور، فالفن حياة نستمد منه البهجة من خلال ما نصنعه بأيدينا.