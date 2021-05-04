نجل أمين الهنيدي يكشف عن رحلة كفاح والده على الفضائيات المصرية

يقدم الإعلامى محمد السماحى في برنامجه شارع الفن الذي يعرض الأربعاء المقبل على الفضائية المصرية في تمام الساعة 8 مساء حلقة خاصة عن الفنان الكبير الراحل أمين الهنيدي.

وتستضيف الحلقة نجله الفنان محمود أمين الهنيدى ليروى كواليس وأسرار وذكريات عن والده كما يتناول اللقاء الحديث عن رحلة الكفاح والإنسانية التى مر بها الفنان القدير.

شارع الفن من إعداد وتقديم محمد السماحي، وإخراج وليد السباعي، ويعرض على الفضائية المصرية في الثامنة مساء.