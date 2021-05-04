أمجاد عُمان المسرحية تقدم “مشاهد من إزكي” لتسليط الضوء على المعالم التراثية

ازكي من ـ يوسف بن سعيد المنذري:

تواصل فرقة أمجاد عُمان المسرحية الأهلية بث برنامج (مشاهد من إزكــي) خلال الشهر الفضيل والذي يسلط الضوء حول المعالم الأثرية والتراثية التي تزخر بها الولاية في مساجدها القديمة والحارات العريقة والأبراج. ويأتي العمل ضمن خطة الفرقة حول أهمية تصوير الإرث الحضاري والثقافي وتعريف المجتمع بأجمل وأهم المعالم التي ما زالت تروى للأجيال المتعاقبة حكايات الأجداد ومدى كفاحهم في الماضي التليد، حيث لاقى العمل متابعة واسعة عبر برنامج (الإنستجرام) واشادة من قبل الأهالي وتشجيع للاستمرار في تصوير وإبراز مكنونات الحارات القديمة. فكرة العمل من عبدالله بن مسعود الريامي، وقام بأدوار التصوير والمونتاج: نواف بن سباع العامري ومحمد العامري، وفي التمثيل: محمد بن ناصر العبري ويحيى بن ناصر القصابي وخميس بن جمعه الرواحي وشبيب بن عديم المسلمي وضيف الشرف الفنان: خميس الرواحي، والممثلين الأطفال: الملهم الرواحي وعصام الرقيشي ومعتصم الرقيشي،وسيناريو وحوار: هلال الريامي وقاسم الريامي وايمن الرقيشي، وتولى مهمة الإخراج: قاسم الريامي، والإشراف العام: خليفة بن محمد الدرمكي.

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