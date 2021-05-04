«سور المشافرة» معلم تراثي شامخ بولاية بركاء

بركاء -العمانية:

يقع سور المشافرة على بعد حوالي 9 كم بقرية الرميس شرق ولاية بركاء بالقرب من الطريق القديم الممتد من السيب وهو مستطيل الشكل ويضم برجا للمدخل وبرجا دائريا عند الركن. وتتراوح أسوار الأبراج أطوالها بين 18م و23م تقريبا ويتم الدخول إلى السور من خلال باب مقنطرة تعلوه فتحة لإطلاق النار من البنادق وتزينه نقوش منحوتة ولوحات زخرفية على العتبة العلوية الخشبية ، كما يتخلل السور الشمالي فتحات متاريس واسعة وهناك برجان على الأقل متوجان بفتحات مقوسة وواسعة للغاية أما البناء فهو بالطَّفال الطيني المصفوف في مداميك والمغطى بطبقة من الجص. وورد اسم السور في كتاب القلاع والحصون باسم قلعة الرميس وأن هذه القلعة يحيط بجزء منها بقايا خندق جاف وبقايا بوابة تعرف محليا باسم الباب الكبير وتقع على بعد حوالي 25م في الناحية الشمالية الشرقية من الجانب الخارجي للخندق.

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