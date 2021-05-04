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القاهرة ـ دوت الخليج الثلاثاء,04 آيار (مايو) 2021 - 15:10
احتفل كل من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميا، وذلك بحسب بيان رسمي.
استمر الثنائي الفني هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا، حيث توفيت والدة النجم الشاب أحمد خالد صالح قبل أسبوعين تقريبا من جراء الوباء.
يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، وتقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
تذاع حلقات "رحلتى من الشك لبلطيم" يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي، بتوقيت القاهرة.
مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور .. أحمد خالد صالح يتجاوز الحداد على والدته ويحتفل مع هنادي مهنا بمسلسلهما الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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