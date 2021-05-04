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بالصور .. أحمد خالد صالح يتجاوز الحداد على والدته ويحتفل مع هنادي مهنا بمسلسلهما الجديد

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القاهرة ـ دوت الخليج الثلاثاء,04 آيار (مايو) 2021 - 15:10

احتفل كل من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميا، وذلك بحسب بيان رسمي.

استمر الثنائي الفني هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا، حيث توفيت والدة النجم الشاب أحمد خالد صالح قبل أسبوعين تقريبا من جراء الوباء.

أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا

يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، وتقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

 تذاع حلقات "رحلتى من الشك لبلطيم" يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي، بتوقيت القاهرة.

مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.

كواليس الحفل

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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