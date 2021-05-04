رد صادم من سمية الخشاب على سخرية أحمد سعد من مشهد زفافها على محمد رمضان

أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب أصبحا حديث الجمهور منذ أمس الإثنين بعد ظهور سعد في مشهد زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان في مسلسل "موسى" بالرغم من خلافاته المعروفة بينه وبينها والتي تسببت في انفصالهما قبل عامين.

أحمد سعد وسمية الخشاب حديث الجمهور بسبب "موسى"

أحمد سعد وسمية الخشاب بمجرد نشر كل منهما صور من كواليس المشهد بالأمس عبر حساباتهما الرسمية، تصدرا الترند وتسببا في حيرة الجمهور، الذي تعجب من فكرة تعاونهما في عمل فني بعد الأزمات المعلنة بينهما والتي وصل بعضها إلى ساحات المحاكم، إضافة إلى التصريحات الهجومية المتبادلة بينهما في البرامج.

واعتبر البعض أن محمد رمضان حاول استغلال فكرة الأزمة بين الثنائي، من أجل إثارة الجدل بين الجمهور حول مسلسله "موسى"، إلا أن أكثر ما أثار الجدل والتساؤلات هو طريقة تفاعل أحمد سعد وسمية الخشاب مع ردود أفعال الجمهور، فبالرغم من أن البعض اعتبر أن ظهور سعد وسمية في مشهد واحد هو بمثابة بداية للتصالح وإنهاء الخلافات المعلنة، إلا أن بعد رد فعلهم أشار البعض الآخر أنهما يستهدفان تصدر الترند فقط بأي طريقة.

أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب؟

وبمجرد عرض الحلقة بالأمس انتشرت بعض الصور الطريفة والكوميكس بين الجمهور والتي تلمح إلى الأزمات بين أحمد سعد وسمية الخشاب وكيف تجاوزها كل منهما بظهورهما في عمل واحد بعد عامين من الانفصال، إلا أن أحمد سعد بدلًا من أن يصمت أو يعلق بشكل خالي من الإهانة على تلك الصور، أعاد نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وتفاعل بشكل غير مباشر معها، بل قام بتأييد السخرية من سمية الخشاب.

وألمحت الكوميكس التي نشرها أحمد سعد، إلى أزمته مع سمية الخشاب وضربه لها والتسبب في استئصال الطحال لها في أثناء فترة زواجهما، كما تفاعل مع فكرة سعادته بكونه تخلص منها، والتي شاركها الجمهور على هيئة تدوينات طريفة بالأمس.

رد صادم من سمية الخشاب على سخرية أحمد سعد بعد مشهد زفافها في "موسى"

أما سمية الخشاب أيضًا فعلقت على فكرة تصدرها الترند بعد عرض الحلقة بسبب جدل ظهور أحمد سعد في أحد المشاهد، إلا أن تعليقها تسبب في حالة من الجدل كذلك واعتبرها البعض تقصد التلميح إلى سعادتها بالطلاق من زوجها الرابع أحمد سعد وزواجها ضمن أحداث العمل، فكتبت عبر فيسبوك: "أول مره أحس إني عروسة بجد.. سعيدة جدا بإني تريندج إلى الآن على تويتر وجوجل.. بحبكم".

ويعتبر أحمد سعد هو الزوج الرابع لسمية الخشاب قبل الانفصال في 2019، حيث تزوجت قبله 3 مرات للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال كما تزوجت سمية للمرة الثانية والثالثة سرا دون أن تكشف اسم زوجها.

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