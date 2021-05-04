نقل الفنان الكويتي عبد الإمام عبد الله إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية ونجله يطمئن الجمهور.. فيديو وصور

عبد الإمام عبد الله الفنان الكويتي القدير أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد انتشار صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج اللازم، بعد إصابته بجلطة دماغية.

عبد الإمام عبد الله في المستشفى

وحرص عدد من المشاهير على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنان القدير والكشف عن تطورات وضعه، ومن بينهم الإعلامية مي العيدان التي شاركت الجمهور على انستجرام بصورة له من المستشفى، وعلقت قائلة: "ألف سلامة للفنان الكبير عبد الإمام عبد الله.. الله يقومك بالسلامة، تعرض لجلطة ويرقد بمستشفى مبارك أجر وعافية".

أما الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي فكتبت كذلك عبر حسابها على تويتر: "لله الحمد والمنة تخطى الفنان القدير عبد الإمام عبدالله عارضاً صحياً بعد أن أُصيب بجلطة خفيفة في الرأس.. حالته مستقرة حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حالياً يتلقى العلاج في المستشفى.. ألف لا بأس عليك".

نجل عبد الإمام عبد الله يطمئن الجمهور على حالة والده

فيما حرص نجله على التعليق على حالة والده عبد الإمام عبد الله خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج وقال فيها إن حالة والده مستقرة، وإن دخوله المستشفى للإطمئنان وإجراء الفحوصات الطبية، ولكنه يتعامل بشكل طبيعي ويرد على الهاتف بشكل طبيعي ويتجاوب مع الآخرين.

معلومات عن عبد الإمام عبد الله

الجدير بالذكر أن عبد الإمام عبد الله هو فنان كويتي شارك في العديد من الأعمال الفنية، سواء في الكويت أو السعودية أو مصر، ويعتبر من أوائل الممثلين الخليجيين الذين شاركوا في أعمال مصرية، من أهم أعماله في الدراما الخليجية مسلسلات "دنيا المهابيل، الزير سالم، زواج بدون رصيد، الغرباء، العائلة، الماضي وخريف العمر"، كما شارك في أعمال تلفزيونية مصرية، مثل "قصة الأمس، الحارة، دلع بنات"، كما شارك في السينما المصرية في أفلام ناجحة مثل "كباريه، صرخة نملة"، بالإضافة إلى ذلك له العديد من المسرحيات الناجحة منها مسرحية "سيف العرب، عالمكشوف، صح النوم يا عرب، حامي الديار".

أما أحدث أعماله هو مسلسل "الوصية الغائبة" مع جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل والراحل مشاري البلام وزهرة عرفات وغيرهم، ومسلسل "شليوي ناش" مع عبد الله السدحان ويعقوب عبد الله وغيرهم.