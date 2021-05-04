مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 22 زوجات فارس الثلاثة يفسدن حفل زفافه الرابع

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 22 شهدت العديد من المواقف والأحداث المثيرة حيث أقيم حفل زفاف أمينة أو إلهام الفضالة على فارس أو شهاب جوهر، إلا أن أمينة تصدم بعد حضور الزوجات الثلاثة لفارس إلى الزفاف وهن مرتديات فساتين زفاف أيضًا.

زوجات فارس يفسدن حفل زفافه على أمينة

وقررت زوجات فارس الثلاثة أن يقمن بالرقص في حفل زفاف زوجهن على الزوجة لرابعة، إلا أن أسرة أمينة قررت أن تدافع عن فرحتها بزفافها فقامت بالاعتداء بالضرب على زوجات فارس الثلاثة، وانتهى حفل الزفاف بإصاباتهن وتواجدهن خلال الحفل، لتشمت فيهن أمينة بسبب ما كن ينوين فعله فيها لكنه انقلب في النهاية عليهن.

أمينة تحرض فارس على زوجاته الثلاثة

أمينة تحاول خلال الحلقة تحريض فارس على زوجاته الثلاثة خاصة بعد ارتدائهن لفساتين الزفاف، بنية إفساد حفل زفافه على أمينة، على خطى ما رأوه في أحد الأعمال الدرامية السابقة، لكنه يحاول تهدئتها.

وكانت أحداث الحلقات السابقة قد شهدت شجار منيرة مع شقيقتها أمينة بسبب إصرارها على الطلاق، وتقول إنها تريد الحفاظ على كرامتها ولا تفعل مثلها، وهو الأمر الذي يغضب والدتها وتتشاجر معها أيضاً في المنزل وتحاول ضربها بسبب إصرارها على الطلاق، وتنتقل للعيش معهم في المنزل بعد تركها منزل زوجها واستعدادها للطلاق منه.

معلومات عن مسلسل "أمينة حاف"

وتحزن حنين ابنة أمينة بسبب انتقال منيرة للعيش معهم في المنزل، وتعاتب والدتها والتي تقنعها ان الأمر مؤقت وانها يجب أن تقف مع شقيقتها ولا تستطيع منعها من الوجود في المنزل، وتعبر حنين عن عدم حبها لخالتها بسبب عدة مواقف قديمة بينهما، وتعاتب والدتها أيضاً بسبب رغبة والدتها في الزواج مجدداً وتخشى أن تنساها وتتركها بعد زواجها، وتدافع أمينة عن نفسها وتخبرها أنها تريد أن ترتاح في حياتها وتجرب حظها في الزواج من جديد.

الجدير ذكره أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.

