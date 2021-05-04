عبير سندر ترزق بمولودها الأول وتنشر الصور الأولى له

عبير سندر ترزق بمولودها الاول وتنشر الصور الأولى له عبر حسابها على سناب شات، حيث زفت الفاشنيستا السعودية عبير سندر خبراً ساراً لمتابعيها بكشفها عن ولادة طفلها الأول، وهو مولود صبي، ورحبت به بطريقة مميزة موجهة الشكر على هذه النعمة، في حين بدا بأن الطفل يشبه والده الأجنبي.

عبير سندر ترزق بمولودها الاول

الفاشنيستا السعودية عبير سندر أعلنت في الساعات الماضية عن انجابها طفلها الأول من زوجها البريطاني ليام أونيل الذي يعمل كمدرب رياضي في بلده الأم بريطانيا.

ونشرت عبير عبر حسابها على خاصية الستوري انستغرام الصورة الأولى لطفلها الذكر لكن بشكل أخفت فيها تفاصيل وجهه، واظهرت فقط فمه وفي صورة أخرى يده، وبدا الصغير ببشرة بيضاء فاعتبر الجمهور بأن الطفل يشبه والده .

وعلقت عبير سندر على الصورة الأولى لطفلها وكتبت: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يارب احميه وبارك لنا فيه، ماشاء لله تبارك الله".

تفاصيل ولادة عبير سندر

الفاشنيستا عبير سندر أثارت تساؤلات المتابعين عما اذا قد أنجبت طفلها بولادة تحت الماء كما كانت قد أعلنت سابقاً، الا انها لم ترد على التعليقات ولم تؤكد بعد هذا الأمر في حين أعلنت سابقا عن نيتها الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها لما له من فوائد عدة له ولأشقاءه في المستقبل في علاج أي امراض طارئة حيث كتبت تدوينة طويلة وجاء فيها :"مرة مبسوطة بالقرار اللي اخذناه بحفظ الخلايا الجذعية للبيبي عن طريق الشركة التي تمتلك خبرة ١٧ سنة فهذا المجال و يحفظو الانسجة للطفل الواحد في مقرين مختلفين بريطانيا و سويسرا.. تعرفو ان لما تحتفظو بالدم من الحبل السري بعد الولادة الخلايا الجذعية الموجودة فيه ممكن تكون سبب في انقاذ حياة؟".

وتابعت قائلة :" هادي الخلايا الجذعية وظيفتها زرع النخاع العظمي و بالتالي تعالج امراض كثيرة زي امراض الدم سواءا كانت خبيثة و سرطانية او وراثية ( بعيد الشر عننا ) و تعالج اكثر من ٦٠ نوع مختلف من امراض المناعة و الدم، مو بس للطفل ، حتى للاخوان و الام والاب ..فكرة حفظ الخلايا الجذعية دوت الخليج استثمار ذكي في صحة العائلة و انا و ليام مرة مبسوطين بدا القرار وانصح كل ام واب يبحثو في هاذا الموضوع و ياخدو القرار المناسب لعائلتهم".

وكانت عارضة الأزياء السعودية واجهت في بداية أشهر الحمل صدمة بعد أن أخبرتها طبيبتها بعدم حركة الجنين لتصاب بحالة من الهلع والخوف، الا ان طبيبتها طمأنتها عن صحته وأن أموره الجنين طبيعية.