كيف كانت الشخصيات "السايكو" طريق باسل خياط لكسب إعجاب الجمهور في 3 مسلسلات أحدثها "حرب أهلية"؟

باسل خياط النجم السوري استطاع أن يحقق ردود أفعال إيجابية بعد تقديم دور يوسف الطبيب النفسي في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة المصرية يسرا الذي يعرض حاليًا، خاصة بعد التحول الذي طرأ على شخصيته بالعمل في منتصف أحداثه، وإجادته في أداء الدور لدرجة جعلت بعض المتابعين يهابونه بسبب تصديقهم لأدائه.

باسل خياط من طبيب إلى مريض نفسي في "حرب أهلية"

وظهر الفنان باسل خياط في دور الطبيب النفسي متعدد العلاقات النسائية، الذي يخون زوجته التي تقوم بدورها أروى جودة، مع صديقتها المقربة نادين أو سينتيا خليفة، لتعود وتتعاون أروى جودة مع يسرا من أجل الانتقام من باسل خياط بعد لعبه بمشاعرهما والنصب عليهما أيضًا، إلا أن الأخير يكتشف الخطة ويقرر هو الآخر الانتقام منهما بكافة الطرق التي اعتبرها الجمهور لن تخرج سوى من مريض نفسي.

التحول الذي طرأ على شخصية باسل خياط في المسلسل وانتقاله من طبيب نفسي يحاول مساعدة من حوله في البداية، إلى مريض نفسي يقرر تدمير حياة المقربين منه؛ لاقى ذلك ردود أفعال إيجابية بسبب مهارته في هذا التحول ونظرات الرعب المخيفة والصادقة التي تخرج عنه، وقدرته على تقديم مثل هذه الشخصيات الصعبة

باسل خياط ومشواره مع الشخصيات "السايكو"

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها باسل خياط شخصية معقدة مثل شخصية يوسف، لكنه برع من قبل في تقديم الشخصيات التي وصفها الجمهور بأنها "سايكو" مثل دوره في مسلسل "الرحلة" حيث قدم شخصية أسامة الشخص الذي يعاني من مرض نفسي ويخاف على زوجته وابنته لدرجة أنه قرر حبسهما داخل المنزل لسنوات لعدم ثقته في المحيطين بهما، إلى أن تنجح زوجته في الهروب لكنه ينجح كذلك في إيجادها وتتوالى الأحداث.

أما في مسلسل "30 يوم" فقدم باسل خياط شخصية مريض نفسي يدعى توفيق، يذهب لطبيب نفسي ويشرح له تجربة يرغب بتنفيذها؛ تتلخص في أنه سيختار شخصًا يدعوه المُختار ويقحمه في دوامة من الأزمات المُدمرة للنفس على مدى ثلاثين يومًا، وأن الطبيب هو ذلك الشخص، حيث يقوم توفيق بتدمير حياته وفضح أسراره إلا أن الطبيب يقرر الانتقام منه بالنهاية.

باسل خياط سر نجاح "حرب أهلية"

وبالرغم من تشابه ملامح الشخصيات الثلاثة التي قدمها باسل خياط في مسلسلات "الرحلة" و"30 يوم" و"حرب أهلية" وارتباط اسمه بالشخصيات "السايكو" والتي تعاني من أمراض نفسية تضر من حولها، إلا أنه استطاع أن يجعل لكل شخصية فيهم شكلًا خاصًا وطريقة مميزة لها لتختلف عن أداء الشخصيات الأخرى، سواء باختيار طريقة حديث معينة ولزمات تساعد في تعلق الجمهور أكثر بالشخصيات التي يقدمها بالرغم من خوفهم منها!

كما أن ظهوره وتحولاته في مسلسل "حرب أهلية" كانت من أكثر الأسباب التي ساهمت في نجاح المسلسل خاصة وأن العمل لم يكن محل اهتمام الجمهور في الأيام الأولى من بدء عرضه، لكنه عاد وأصبح يتصدر الترند مع كل حلقة بسبب الأحداث المثيرة التي يتسبب فيها بطل العمل باسل خياط، إضافة إلى تسليط المسلسل الضوء على الأزمات التي قد يتعرض لها الأطفال وتؤثر سلبًا على شخصياتهم فيما بعد من خلال قصة تمارا أو جميلة عوض والتي يبدو أنها سوف تكون ضحية يوسف في الحلقات المقبلة.