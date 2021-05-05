مسلسل "موسى" الحلقة 22 إنقاذ محمد رمضان من القتل بعد زفافه

ايهاب المصري الثلاثاء,04 آيار (مايو) 2021 - 22:05
أحداث مشوفة في ليلة فرح موسى و حلاوتهم في الحلقة 22 من مسلسل موسى.
جابر ينقذ موسى
الريس جابر يمنع في اللحظة الأخيرة، مغاوري الذي كاد يطلق النار على موسى بل ولم يكتف بذلك بل قتله الريس جابر جزاء لخيانته.
نوفل يتسلل بمعاونة من همام، إلى غرفة موسى ويسرق كل الأموال التي كسبها موسى والتي كان يخبئها في غرفته.
سعد غريبة يكشف السر لموسى
المعلم سعد غريبة يكشف السر في فرح موسى، حيث يخبر الجميع وأولهم موسى أن من أطلق عليه النار هو قرمة صبي المعلم وهبة العتال ما يوتر الأجواء بين موسى و وهبة.
نوفل يفشل في سرقة محل الذهب الذي كان يعمل به وينوي السفر إلى شفيقة في الأسكندرية بصحبة كحلة.
المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي .
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