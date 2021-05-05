مسلسل "حرب أهلية" الحلقة 22 وفاة مايان السيد تصدم الجمهور وانهيار يسرا

إنهيار و حزن في بيت مريم في الحلقة 22 من مسلسل حرب أهلية بعد موت نور التي تقوم بدورها مايان السيد، وتتعامل معها مريم وكأنها ابنتها.

وفاة نور في مسلسل "حرب أهلية"

شقيق نور اللص كان قد كلف أحد مسجلين الخطر للسطو على فيلا مريم في يوم خطبة نور على زياد لأن الجميع سيكون خارج المنزل.

نور التي نست شبكتها في فيلا مريم تعود إلى الفيلا لتحضر شبكتها بصحبة زياد الذي انتظرها في السيارة بالأسفل.

السارق الذي اقتحم الخزينة يفاجيء بوجود نور فيقوم بخنقها حتى الموت، وشقيقها يشعر بحسرة.

انهيار الثلاثي

مريم تنهار بسبب موت نور وتمارا تلوم نفسها لأنها لم تذهب لتحضر الشبكة بدلا من العروس نور.

زياد " المنهار" يلوم نفسه لأنه لم يصعد مع نور إلى الفيلا ويلوم أمه لأنها لم تكن تحبها.

المسلسل بطولة يسرا و مايان السيد و جميلة عوض وإخراج سامح عبد العزيز .