مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 22 خلاف بين حمزة وسليم

في الحلقة 22 من مسلسل "نسل الأغراب"، عساف الغريب يقول لمصطفى ووالده أن علي الغريب طلب يد ابنتهما رغدة منه وهو وافق على الزيجة التي ستتم رغم أنفهما.

علي سيتزوج رغدة

في صدمة جديدة، عساف الغريب ونميري يخبران بكري زلط أن عقد الأرض الذي بحوزته مزور وليس رسمي وبكري يعلن الحرب على عساف.

والدة علي الغريب تطلب من ابنها عدم الشعور بالحيرة وأن يتزوج رغدة، حيث كان يؤنب ضميره كيف يتزوج ابنة من أحبها.

عساف يعرف مكان أرض الممنوعات

الغازية ذهب تبيت في غرفة نوم جليلة مع غفران، وجليلة تضبطهما في الصباح .

عساف يقول لفاطمة التي تحاول التقريب بينه وبين حمزة ابنه الذي تحبه، عساف يقول لها أنه يكره ابنه حمزة وأنه ليس بينهما أى شيء طيب ويطلب منها عدم الاقتراب منه.

بدر يهرب من أرض الممنوعات التي يزرعها غفران، يذهب إلى عساف ليخبره بمكان الأرض مقابل أن يحمي أسرته، وعساف يخبر علي الغريب بالأمر.

سليم الغريب يرفع السلاح على حمزة الغريب بعد أن صفعه الأخير على وجهه بعدما وصف سليم لفاطمة بالخادمة.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وتأليف وإخراج محمد سامي.