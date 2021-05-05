مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 22 عائشة بن أحمد تعاني من مرض غامض وسارة تطلب الطلاق

مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 22 تشهد أحداث ومواقف مثيرة ومشوقة، وأبرزها طلب سارة الزوجة الأولى لمؤنس "محمد فراج" الطلاق.

مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 22

ومن أبرز مشاهد الحلقة 22 من مسلسل "لعبة نيوتن" تعرض عائشة بن أحمد "أمينة" للإغماء داخل الحمام أثناء قضائها أجازتها مع حازم "محمد ممدوح"، وبعد تعرضة لنوبة ألم مجدداً، وأخبرت الطفلة في الشارع إنها تعاني من المرض ومن الممكن ألا تعيش مجدداً، وتخفي أمينة حقيقة مرضها عن حازم وهو ما يزيد الغموض حول مرضها الذي تعاني منه وتخفيه عن الجميع، وأخبرته انها فقط تحتاج إلى الراحة لأيام قبل السفر خارج القاهرة.

أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"

ويتعرض حازم لموقف صعب بعد أن يدخل في مناقشة حادة مع والده والذي يعبر عن غضبه منه بسبب تغيبه عن المنزل وبسبب الغموض حول حياته المهنية والشخصية، وبسبب حديثه مع هنا والتي أخبرته ان حازم يعيش قصة حب مع فتاة أخرى، ويغضب والده ويطرده من المنزل.

وتشهد أحداث الحلقة 22 من المسلسل معرفة حقيقة والدة مؤنس، والتي ارتبك بعدما ذكر له سيد رجب "بدر" معرفته السابقة بها، ويسافر مؤنس إلى أمريكا من أجل لقاء زوجته الأولى سارة، ولكنها تصدمه بطلبها الطلاق منه، في حين يخبر هنا "منى زكي" إنه قد يرفع قضية خلع ضد حازم من أجل الإسراع من الطلاق لإتمام زواجهما.

مسلسل "لعبة نيوتن"

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل "لعبة نيوتن" ذهاب "هنا" منى زكي إلى "حازم" محمد ممدوح من أجل أن يلتقي بابنه، وتسيطر عليه حالة من السعادة، كما تظهر "أمينة" في هذا اللقاء ويحاول حازم أن يستفز هنا بإعلان ارتباطه بأمينة التي ترى إبراهيم لأول مرة، وتبدأ مناقشة طويلة بين كل من حازم وهنا حيث أن الأخيرة تريد الانتقام منه بعد حالة التجاهل الواضحة لها، وتطلب منه الكشف عن تفاصيل حقوقها في مشروع النحل، وحازم يؤكد لهنا أن المشروع القديم قد انتهى بسبب حريق.