فيديو ريهام سعيد ترد على ريم البارودي وتكشف سر خلافها مع زينة في "شيخ الحارة والجريئة"

ريهام سعيد حلت ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وأطلقت عدة تصريحات جريئة في البرنامج وردت على هجوم ريم البارودي عليها.

ريهام سعيد ترد على هجوم ريم البارودي

وردت ريهام سعيد في تصريحاتها على هجوم ريم البارودي عليها، وقالت إنه لم يخرج منها أي تصريح هجومي أو فعل تستحق عليه الهجوم من ريم البارودي، ولا تعرف السبب الحقيقي وراء ذلك الهجوم، ونفت ريهام سعيد غيرتها من ريم البارودي وقالت إنها لم تقدم الشيء الذي يستحق أن تغار عليه منها، ومن الممكن ان يحدث العكس، وقالت إنها رفعت قضية تشهير وسب وقذف وليس ازعاج عكس ما ادعت في تصريحاتها.

ريهام سعيد تكشف سر خلافها مع زينة

وانتقلت ريهام سعيد للحديث عن خلافها مع الفنانة زينة وقالت إنها تعتقد ان زينة لا تحبها من البداية، وظهر ذلك في مقابلاتهما حيث كانت زينة تتحاشى الحديث معها او السلام عليها، وازداد الخلاف بعد الحلقة التي قدمتها ريهام سعيد في برنامجها عن قضية زينة وأحمد عز، وقالت إنها لم تقدم في الحلقة أي شيء ضد زينة ولكنها تناولت القضية إعلامياً فقط مثل بقية وسائل الإعلام.

وأضافت ريهام سعيد إنها هاتفت زينة بعد الأزمة وعرضت عليها الاعتذار، وبالفعل صورت فيديو اعتذار ولكنه لم يعجب زينة، وصورت فيديو آخر ولم يعجبها أيضاً، ورفعت قضية ضدها وحصلت على البراءة، واعتبرت ذلك دليل على انها لم تخطيء في حق زينة في الحلقة، وكشفت إنها كانت على علاقة قوية من ريم البارودي رغم صداقة الأخيرة مع زينة.

ريهام سعيد تهاجم إنجي وجدان

وهاجمت ريهام سعيد في تصريحاتها الفنانة إنجي وجدان، بعد اتهام الأخيرة لها بالاساءة إلى مرضى السمنة، وقالت ريهام سعيد إن إنجي وجدان في عمر ابنتها، ولا يصح أن تهاجمها بهذا الاسلوب، ووصفت حديثها بالسطحي، لأنها لا تعرف مخاطر مرض السمنة ومعاناة المرضى به، وأشارت إلى انها لن تتوقف عن حملات التوعية عن مرض السمنة وليس زيادة الوزن الطبيعية والتي فهمت إنجي وجدان انها تقصدها.