مسلسل النمر الحلقة 22.. ظهور سوسن بدر والدة محمد إمام

مسلسل النمر الحلقة 22.. ظهور سوسن بدر والدة محمد إمامبدأت الحلقة 22 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء ضمن الموسم الرمضانى، بالقبض على عبد الله رضوان "محمد إمام"، حيث قدم عنتر الحلق "بيومى فؤاد" بلاغا بسرقته وسرقة كبار الصاغة وبلاغا آخر بأنه النمر، ولكن أنكر عبد الله كل البلاغات المقدمة ضده وليس هناك أى إثباتات عليها، وعن النقود التى أصبحت معه قال إن عمه الشيمى رضوان قد أعاد له حقه.

يقرر الشيمى "محمد رياض" بيع معرض الزمالك لأنه يحتاج لنقود فتقوم المهندسة عبير بإحضار أحد المشترين له ولكن بخسارة خمسة ملايين جنيه فيضطر الشيمى على الموافقة، فى نفس الوقت تقبض الشرطة على علي الشيمى بتهمة صناعة ذهب مضروب، ويستنجد بالمحامى الذى لم يجد حلا سوى أن يجعل عامل عند الشيمى يعترف أنه وراء ذلك ولكن بمقابل 2 مليون جنيه فيوافق الشيمى على الفور ويخرج منها.

تذهب ملك "هنا الزاهد" لعبد الله "محمد إمام"، وتسأله هل له علاقة بما حدث لوالدها ودخوله السجن، فأجابها أنه من دبر كل ذلك كما أنه هو السبب أيضا فى خروجه من السجن فتطلب منه أن يتوقف عما يفعل فقد أخذ كل حقوقه وحقوق والده، يرفض عبد الله ويقول لها إن حقه لم يعد بعد، فتعلن أمامه أنها من هذه اللحظة عدوة له، على جانب آخر يذهب موظفو الضرائب لعنتر الحلق وتبلغوه بضروره دفع الضرائب المتأخرة وإلا سيتم الحجز على المحل.

تذهب ملك لمحل والدها لتجد فريده جالسة على مكتبها فتطردها وتوبخها، وبعد خروجها من المحل تذهب فريدة لحسن "خالد أنور" ويطلب منها أن يقابلها فى شقته الذى اعتادت الذهاب لها فوافقت وفور وصولها للشقة أخرجت السكين من حقيبتها وضربت بها حسن ظنا منها أنه من قام بإجهاض طفلها ومنعها أن تكون أما طيلة حياتها.

تظهر فى نهاية الحلقة أم عبد الله "سوسن بدر" بصحبة نصر "حجاج عبد العظيم"، فيخرج عبد الله من المحل على الفور ويقبل يدها ويرحب بوجودها.

